ZeBrene un Aija Andrejeva laiž klajā singlu "Šamanis"

ZeBrenes dziesmas, lai arī šobrīd tikai divas, tomēr vienmēr ir par psiholoģiskām, iekšējām problēmām, piemēram, dziesma “Antidepresanti” – par depresiju. “Šamanis” savukārt ir kā stāsts par bērnības traumām, kas, cilvēkam pieaugot, liek par sevi manīt, un ir jāsāk domāt par to, ko ar tām iesākt, kā tās labot, kā sev palīdzēt. Tas ir darbs ar sevi, ar senām problēmām, kas gadu gaitā iekrātas un apslāpētas.

"Tā, iespējams, skan kā joku dziesma, bet patiesībā tā nemaz nav joks. Tā “mērcīte”, kurā šī dziesma pagatavota, ir iedvesmojoša, un es ļoti ceru, ka tā iedvesmos arī citus. Man personīgi tā stāsta par identitātes krīzi, par to, ka pienāk mirklis, kad cilvēks tā kā nedaudz pazaudē sevi, kad dzīvē ir posms, ka mēģini sasniegt virsotnes tiktāl, ka aizmirsti, kas tu esi, un atkal sāc sevi meklēt no jauna. Ir aizmirsts iekšējais bērns, bet tu saproti, ka īstais prieks un dzīvesprieks ir iespējams tikai tad, kad esi harmonijā ar to," atklāj Andrejeva.