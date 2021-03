Piedalies virtuālā radošuma ideatonā "Klimata pārmaiņas, māksla un izolācija"

AUGE ideatonu sērija ir īsa, intensīva, darbsemināram līdzīga pieredze, kurā tiek meklētas inovatīvas idejas par sabiedrībā aktuālām tēmām. AUGE Rīgas ideatona dalībnieki tiešsaistes diskusijās un radošajās darbnīcās atklās mākslas un radošuma lomu klimata pārmaiņās, mākslā un izolācijā, koncentrējoties uz to, kā pandēmijas situācija ir ietekmējusi klimata aktīvismu.

Viena no ideatona lektorēm - māksliniece un mākslas koučs Lina Kusaite no Beļģijas akcentēs vietējos, varbūt pat sen piemirstus augus un dārzeņus, to audzēšanu dārzos. Tādā veidā ikviens var radīt katras valsts “augu karalisti”, kurā tiek nodotas zināšanas un praktiskās audzēšanas prasmes nākošajām paaudzēm, kas būtiski samazinātu esošo dabas un cilvēces atsvešināšanos.