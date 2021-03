CSP: Augļus ik dienas ēd vien trešdaļa Latvijas iedzīvotāju

Dārzeņus un salātus, izņemot kartupeļus, vismaz reizi dienā uzturā lieto 39,4% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 gadiem.

Pēc statistikas pārvaldē minētā, augļu un dārzeņu ēšanas paradumi izteikti atšķiras starp vīriešiem un sievietēm. 2019.gadā, līdzīgi kā 2014.gadā, saglabājas tendence, ka augļus un dārzeņus vairāk patērē sievietes - 41,3% sieviešu vismaz reizi dienā uzturā lieto augļus, savukārt dārzeņus un salātus (izņemot kartupeļus) - 43,6% sieviešu. Ikdienā augļus uzturā visvairāk lietoja sievietes vecumā no 55 līdz 64 gadiem (47,4%). Vienlaikus vīrieši uzturā vairāk patērēja dārzeņus nekā augļus - augļus katru dienu ēda 27,8% vīriešu, savukārt dārzeņus - 34,2% vīriešu.

Iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem dārzeņus un salātus ikdienā lieto mazāk nekā vidēji Latvijā. Savukārt augļus ikdienā vismazāk ēd jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 24 gadiem un arī seniori jeb iedzīvotāji vecumā no 75 gadiem - attiecīgi par 2,8 un 3,5 procentpunktiem mazāk nekā vidēji valstī. Augļus un dārzeņus ikdienā biežāk lieto nodarbinātie iedzīvotāji - attiecīgi 36,9% un 42,9%, kā arī iedzīvotāji ar augstāko izglītību - 44,7% un 49,7%.