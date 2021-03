Nav noslēpums, ka šajā sarežģītajā laikā, kad nākas samierināties ar tik daudziem pandēmijas ierobežojumiem, ļoti iespējams, ka cieš mūsu veselība. Tomēr, ja paveramies uz situāciju no cita skatupunkta – šis beidzot ir laiks tev pašam! Pandēmija var sniegt iespējas – parūpēties par savu labsajūtu un veselību, neko neatliekot. Un fiziskās aktivitātes ir izcila ideja kā pārvarēt dažādas dzīves krīzes un sajusties atkal mundrākam gan garīgi, gan fiziski. Ar ko sākt? Te tev talkā nāks Fitnesaveikals.lv profesionāļu komanda, kas spēj tev piedāvāt noderīgus ieteikumus un vieglus risinājumus sportošanai mājās. Arī tas, ka preci vari saņemt uzreiz – atbraucot tai pakaļ vai ar piegādi tepat no Rīgas noliktavas, nevis ilgstoši gaidot.

Apzinoties prasības pret komfortu un, galvenais - atbildīgi domājot par savu veselību ilgtermiņā, mums ir nepieciešams kvalitatīvs vingrošanas paklājiņš. Paklājiņš būs tavas veselības sabiedrotais palīgs, veicot tūkstošiem dažādu vingrojumu. Paklājiņš ir tavs pamata ieguldījums vingrošanā, par ko tev būs pateicīga mugura, pēdas un īpaši ceļu locītavas, turklāt, ja sporta klubi atvērsies, varēsi ņemt to līdzi un turpināt lietot. Paklājiņu klāsts ir ļoti daudzveidīgs, un cenu līmenis mēdz būt pat ļoti demokrātisks. “Tas, ka paklāji rullējās, slīd, ir par plānu vai pat plīst nav patīkami un droši, kad sporto. Tāpēc būtiski ir atrast sev piemērotāko. Man pašam ļoti patīk Airex paklājiņš – tas ir lielisks ieguldījums,” par savu paklājiņa favorītu stāsta Ralfs Upmanis. Ieskaties – kvalitatīvu antibakteriālu Airex paklājiņu var iegādāties no 40 eiro.

Tiem, kas nevēlas ieguldīt lielus līdzekļus treniņu inventārā, pretestības gumijas ir labākā ideja! Tas ir finansiāli ļoti izdevīgs darījums (no 7 eiro) , kas spēj sportošanu atklāt pavisam jaunā līmenī. Piemēram, pildot daudziem tik mīļo vingrojumu “Jumping Jacks” un apvijot gumijas ap potītēm, tu vari variēt ar intensitātes pakāpi. Tā pati tehnika, bet citas sajūtas! Ko par pretestības gumijām piebilst treneris Ralfs Upmanis? “Lai gan auduma gumijas ir nedaudz dārgākas, no savas pieredzes es tomēr tās ieteiktu. Auduma gumijas ir izturīgākas, tās neplīsīs tik ātri kā parastās gumijas. Viena lieta ir bieži tās mainīt, bet cita, ja padomājam par iespējamām traumām, kad gumija saplīst,” uzsver treneris.

Ja trenējoties tomēr ir vēlme iegūt muskuļu masu, apdomā ideju par spēka gumijām . Tās vari iegādāties cenu kategorijā no 16.50 līdz 46 eiro par katru. Cena atkarīga no spēka gumijas pretestības līmeņa.

To, ka TRX piekares sistēma ir labākais, kas var notiks ar tavu mājas sporta zāli, apgalvos teju katrs fitnesa treneris Latvijā. Starp citu, šā lieliskā ASV kājnieka Rendija Hetrika izgudrojuma, kas ir viegli uzstādāms, neaizņem daudz vietas un ir viegli kopjams, pamatus ir apguvuši vairāk kā 800 fitnesa treneru Latvijā. Treneri izvēlās TRX, jo ar to ir iespējams izpildīt plašu vingrinājumu spektru visām ķermeņa muskuļu grupām un ir ļoti viegli mainīt intensitātes līmeņus. “TRX es iepazinu pirms 14 gadiem un ik dienu esmu pateicīgs, ka ko šādu atradu sev un savam ķermenim. Tā ir unikāla iespēja dāvāt sev aizvien jaunas treniņa programmas,” par TRX programmām, kuras treneris jau apmāca arī citiem treneriem starptautiski, runā Ralfs Upmanis.

FOTO: TRX Training, Fitness Anywhere LLC

Atšķirībā no dažādām svara hantelēm, kuras katra sportotāja spējām ir jāpielāgo, šo sporta ierīci var izmantot ikviens no mājiniekiem. Īpašs bonuss - šo piekares sistēmu var ērti paņemt līdzi un ar vingrošanu nodarboties svaigā gaisā, piemēram, parkā. Starp citu, iegādājoties šo TRX piekares sistēmu, vairākiem komplektiem līdzi nāk piekļuve TRX mobilajai aplikācijai, kurā pieejamas vairāk nekā 80 daudzveidīgas treniņu programmas.

Lai arī TRX piekares sistēma maksā sākot no 112 eiro, tā kvalitāti un lietderību pierāda fakts, ka tā ir viena no vispopulārākajām sporta precēm, ko cilvēki ir iegādājušies visā pasaulē. Arī fitnesaveikals.lv veikalā TRX aizvien ierindojas populārāko pirkumu augšgalā.

Ja esi kaislīgs kardio treniņu piekritējs, tad mājas sporta zālē neiztikt bez eliptera jeb slēpošanas trenažiera. LifeSpan E5i būs ideāls treniņ partneris tev ilgam laikam, turklāt locītavas tev būs īpaši pateicīgas par to saudzēšanu. Ja vingrojums ar trenažieri tiek veikts pareizi, tam ir minimāla ietekme uz gūžu, ceļu un potīšu locītavām. Viens no galvenajiem eliptiskā trenažiera priekšrocībām ir tā, ka tas rada vieglu kardio treniņu, neradot pārslodzes draudus, kas iespējami veicot citas kardio aktivitātes, piemēram, skriešanu. Tiek uzskatīts, ka šīs trenažieris ir veselībai drošāks, nekā klasiskie skrejceliņi, kur kājas tomēr atraujas no virsmas.