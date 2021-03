Datus neslēpj, un ministri vakcinēties neatsakās

Vakcīnu drošums tiek apspriests arī no blakusparādību viedokļa. Šobrīd nav apstiprināta nevienas nāves saistība ar vakcīnu, taču drošības nolūkos vairākās valstīs, piemēram, Norvēģijā, Dānijā, Islandē , Vācijā , Nīderlandē , Īrijā un arī Latvijā apturēta AstraZeneca vakcīnas lietošana. Dažiem cilvēkiem pēc potēšanās veidojās trombi, bija zemādas un smadzeņu asiņošana. Eiropas Zāļu aģentūra gan norāda, ka nav pierādījumu, ka vakcīna saistītos ar paaugstinātiem riskiem, proti, šādu gadījumu skaits vakcinēto cilvēku vidū nav augstāks kā sabiedrībā kopumā. Arī Latvijā lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības (ES) valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas. Izvērtējums, vai tas noticis vakcīnas vai citu iemeslu dēļ, vēl notiek.

Tā nav taisnība. Latvijā lietoto vakcīnu pētījumu rezultāti pieejami publiski. Pfizer/BioNTech pētījuma rezultāti publicēti akadēmiskajā žurnālā The New England Journal of Medicine. Šajā žurnālā publicēti arī pētījuma rezultāti par Moderna vakcīnu. AstraZeneca pētījumu rezultāti publicēti The Lancet.