Par spīti liegumam "AstraZeneca" vakcīnu otrdien saņēmuši 11 cilvēki

Vairums no pirmo poti saņēmušajiem bija personas vecumā virs 60 gadiem, jo to saņēma 36 cilvēki. Tāpat pirmo poti saņēma septiņas personas no citas paaugstinātas risku grupas, četras personas ar hroniskām slimībām, 12 ārstniecības personas, divi ārstniecības iestādes darbinieki un viens sociālā aprūpes centra darbinieks.