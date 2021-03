Koronavīruss Latvijā: 818 jauni inficētie; īpatsvars 5,1%

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.