"Vīrieši manā situācijā" - lēni lasāms, smalks un īpašs romāns

Šī ir lēni lasāma grāmata. Sievietes, iespējams, to uztvers kā atklāsmi par to, ko domā un kā rīkojas vīrieši situācijā, kad kaut kas dzīvē ir pazudis. Virziens? Jēga? Ceļš, kuru izraudzījies jaunībā un domāji pa to soļot vismaz līdz pensijas gadiem? Kaut kas no tā visa.