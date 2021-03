Latvijā vismazāk Baltijā tērē sociālajai aizsardzībai

Tikmēr Igaunijā, kur budžeta izdevumi attiecībā pret IKP veidoja 38,9%, visvairāk naudas tērējusi sociālajai aizsardzībai (13,2% no IKP), izglītībai (6,0%) un veselības aprūpei (5,3%). Savukārt Lietuvā, kur valsts budžets veidoja 34,5% no IKP, visvairāk līdzekļu iedalīts sociālajai aizsardzībai (12,3% no IKP), veselības aprūpei (6,2%) un izglītībai (4,6%).

Salīdzinot budžeta izdevumus veselības aprūpei Eiropas Savienības valstīs, visvairāk naudas šim mērķim atvēlēja Austrija (8,3% no IKP), Dānija (8,2%) un Francija (8,0%). Savukārt visvairāk naudas izglītībai atvēlējušas Zviedrija (6,9% no IKP), Dānija (6,3%) un Beļģija (6,2%), pie tam Igaunija šajā sarakstā ieņem augsto ceturto vietu.

"Baltijas valstis sper soli pareizajā virzienā, investējot izglītībā, un īpaši strauja attīstība izglītības nozarē vērojama attiecībā uz IT sektoru. Informāciju tehnoloģiju speciālistu trūkst visā Baltijā, un pēdējos gadu laikā arvien jaunas IT izglītības programmas rada ne vien valsts, bet arī privātās izglītības iestādes. Piemēram, Igaunijā, kur IKP pieaugums 2019.gadā bija 4,3%, visstraujākā izaugsme bija vērojama tieši IT sektorā. IT nozare veido būtisku pienesumu Baltijas valstu budžetā, un Latvijas, Igaunijas un Lietuvas starpā vērojama sīva konkurence par IT speciālistu piesaisti. Šajā ziņā soli priekšā pārējām Baltijas valstīm ir Latvija, kas algu pieauguma ziņā IT nozarē apsteidz Igauniju un Lietuvu," stāsta Igaunijas uzņēmuma "RIA.com Marketplaces" analītiķis Artjoms Umanets.