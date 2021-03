FOTO: Publicitātes foto

Neskatoties uz savu vecumu sievietes dod priekšroku nedaudz vecākiem partneriem. Aiz šī fakta neslēpjas “tēva komplekss”, bet gan cilvēka bi-nobriešanas process. Proti, sievietes nobriest ātrāk kā vīrieši, un tādēļ pāris gadus vecāks gultas biedrs ir it kā vecumam atbilstošs. Jo vīrietis ir vecāks, jo liberālāka ir viņa sapņu sieviešu vecuma starpība. Saskaņā ar zinātnieku teikto vīrieši noveco ātrāk kā tās sievietes, ar kurām tie vēlas būt kopā.

Cik vecs ir “vecāks” un cik jauns ir “jaunāks” partneris?

Sieviete dod priekšroku partnerim, kura vecuma starpība ar viņu pašu ir -2 līdz +5 gadi. Vīriešu gadījumā šī starpība ir nedaudz lielāks -6 līdz +5 gadi. Tomēr biežāk vīrietim ir jaunāka sieviete kā sievietei jaunāks vīrietis. Vīrieši neskatoties uz savu vecumu sapņo par sievieti, kura ir savos divdesmitajos.

Kāpēc tomēr ikviena vīrieša elkonī nav ieķērusies divdesmitgadīga meitene?

Sieviešu auglības kulminācija ir no pusaudžu gadiem līdz divdesmito gadu otrajai pusei. Sievietes šajā vecumā izvēloties partneri ir ļoti kritiskas. Evolutionary Psychology veiktajā pētījumā piedalījās 2655 pieaugušie vecumā no 18 līdz 50 gadiem. Pētījuma rezultātos atklājās, ka vīrieši parasti dod priekšroku par sevi jaunākām sievietēm. Šis droši vien nevienam nav pārsteidzošs fakts. Daba ir attiecībām nolikusi robežas, dodot sievietēm lēmējtiesības. Ilgstošās attiecībās vecuma atšķirība ir kompromiss gan sieviešu, gan vīriešu interešu starpā. Pateicoties sieviešu priekšrokai dalīties baudā ar vīriešiem ar -2 līdz +5 gadu vecuma starpību, nav piepildījies daudzu vīriešu sapnis par daudz jaunāku sievieti. Taču sapņots tiek joprojām.

Melns Kakis saimniece Inna atceras jauku sarunu ar savām draudzenēm divdesmitajos kādā kafejnīcā. Šajā vecumā vīrieša izvēlē bija svarīgi 3 kritēriji:

Maiga sirds

Sekss

Nauda

Divdesmito beigās šajā pašā kompānijā tika nonākts pie secinājuma, ka ja vīrietim ir divi no trim, tad jau ar to arī pietiek. Trīsdesmitajos pietiek tikai ar vienu no trim kritērijiem. Kopā ar draudzenēm neienāca pat prātā, ka vīrieša priekšrokas veicot izvēli arī būtu svarīgas. Svarīgi ir tikai tas, kas sievieti pievelk pie vīrieša. Neērti atminēties, taču māte daba ir radījušas sievietes šādas.

Tas, ka vīrietim jaunas sievietes kompānija sāk mirdzēt acis, nenozīmē, ka viņš savu sievu uzreiz nomainīs pret jaunāku. Pētot priekameitu ienākumus ir noskaidrojies, ka ja jau vīrietis dodas draiskoties, tad tikai ar meitenēm divdesmitajos. Psiholoģija vīriešu tieksmi uz jaunākām sievietēm izskaidro ar dzimtas turpināšanas instinktu.

Vīrieši papildu savai sievai labprāt izvēlas jaunākas mīļākās. Papildus vīrieši jūtas lepni, un viņu draugi tos apskauž, ja vīrieša gultu silda jauna, skaista sieviete. Šādu attiecību gadījumā uzreiz tiek pieņemts, ka viņiem ir ļoti dzirkstoša gultas dzīve.

Taču jauna sieviete no vecāka vīrieša sagaida tādu pašu seksuālo spēju, kā to piedāvātu jaunāks vīrietis. Tādējādi vecākiem vīriešiem attiecībā uz jaunākām sievietēm vienmēr ir spriedze. Kad sieviete ir izvēlējusies sev partneri, tas nenozīmē, ka vīrietis var gulēt uz lauriem. Attiecību lielākais ienaidnieks ir rutīna un ir pašsaprotami, ka acis sāk skatīties uz citu pusi. Tenisa trenere vai asistente-mīļākā ir klišejas no pašas dzīves.

Seksuālā aktivitāte un interese ir paredzama ar vecumu

Seksuālā interese un seksuālā uzvedībā nav viens un tas pats. Savā paštēlā sievietes labprāt ar mīlestības augļiem kaut kādā ziņā dalītos ar jaunākiem vīriešiem, un vīrietim vienmēr blakus būtu jaunāka sieviete. Šādā gadījumā attiecības un ģimenes nenoturētos kopā. Laimīgas savienības pamatā nav sapņu vecuma gultas partneris. Intīmā tuvība un sekss attiecībās nedrīkst pazust. Diemžēl patstāvīgās attiecībās esošu pāru regulāras dzīmumdzīves tendence samazinās gadiem ejot. Kinsey Institūta pētījums pierādīja, ka vecums ir galvenais seksa likumsakarības pareģotājs. Divdesmitajos gados ar seksu nodarbojas 2 -3 reizes nedēļā. Pāri vecumā no 30-39 gadiem mīlējas vidēji 1,6 reizes nedēļā. Pāri četrdesmitajos gados mīlestības augļus dala 0,8 reizes nedēļā, tālāk vēl retāk.

Inna Must liek pāriem pie sirds neignorēt vienam otra seksuālās vajadzības un iedrošina guļamistabā ieviest vairāk daudzveidības. Seksuālās aktivitātes nepieciešamība ar laiku mazinās, taču kvalitāte nē.

10 produktu ieteikumi baudošai dzimumdzīvei

FOTO: Publicitātes foto

Šķidrais vibrators palielina intīmās zonas jūtību un tādējādi veicina nonākšanu līdz orgasmam. Ne visas sievietes šos īstos orgasma viļņus uz sava ķermeņa ir sajutušas

FOTO: Publicitātes foto

Neviens no mums nevēlas katru dienu ēst vienu un to pašu ēdienu vai vienmēr piedzīvot vienu un to pašu rutīnu gultā. BDSM iesācēju komplekts uztur draiskošanās drošības zonā un sniedz nerātnu daudzveidību.

FOTO: Publicitātes foto

Biksīšu vibrators ir domāts pāriem, kas mīl pārmaiņas. Ieslidini vibratoru komplektā esošajās biksītēs pirms došanās ārā tā, lai vibratora augstākais reljefa gals atrastos uz klitora. Klitora bauda ir visspēcīgākā, ja pirms tam tiek uzklāts šķidrais vibrators vai lubrikants. Iedod pulti mīļotajam un ļauj viņam vadīt baudas viļņus pat no 15 m attāluma.

FOTO: Publicitātes foto

Amazon TOP seksu rotaļlietu ir vienkārši izcili! 75% sieviešu orgasmu atrodas uz klitora. Nē. Septiņas seksīgas rotaļlietas iesūc klitoru tā, kā neviens cilvēks nevar iztikt bez krampjiem kaklā. Klitora orgasmam ar pirkstu vai mēli ir nepieciešamas 20–40 minūtes, ar rotaļlietu – tikai dažas minūtes. Klitoram uzklājiet smēre uz ūdens bāzes un ļaujiet jautrībai sākties.

FOTO: Publicitātes foto

Vibrators ir izveidots tā, lai dzimumakta laikā stimulētu abu partneru erogēnās zonas. Vibratora plānākā daļa tiek ievadīta vagīnā, un biezākā daļa stimulē klitora zonu. Ievietojot dzimumlocekli iekšā, vibrators paliek vietā, un, pateicoties vibrācijai, glāsta abus partnerus. To var vadīt attālināti ar vadības paneli.

FOTO: Publicitātes foto

Sievietes bieži vien žēlojas, ka ļoti bieži nespēj nonākt līdz G punkta orgasmam. Tas masē G punktu un Misters Big ir tas, kura vīrieša lepnums transformējas par iespaidīgu vibratoru.

FOTO: Publicitātes foto

Iepazīstieties ar LELO Enigma, greznu divējādas darbības masieri, kura apprecas ar labāko no abām pasaulēm – dziļu klitoru un G vietas stimulāciju, radot spēcīgu orgasmu. Enigma gaisa pulsācijas viļņi piedāvā klitora stimulāciju jutekliskai baudai. Iekšējā daļa vibrē sinhronizācijā ar pulsācijām, stimulējot jūsu G punktu.

FOTO: Publicitātes foto

Orālais sekss ir vīriešu iecienītākā. Spinjob griežas ap vīrieša slavu 360º. Fellatio un Owen piedāvā autentisku pieredzi. Mūsdienu orālā seksa stimulators ir ūdensizturīgs, uzlādējams USB un pārklāts ar medicīniskam medicīniskam silikonam.

FOTO: Publicitātes foto

Tāpat kā sporta zālē jāsāk trenēties ar mazākiem svariem, tas jādara ar anālo seksu, sākot ar mazāko un pārejot uz lielākiem, kad jūtaties ērti. Mazākajam anālajam spraudnim ir mūmijas, kas ievelkot un izvelkot rada sensacionālu sajūtu.

Vecums ar libido dara savu. Seksuālā priekšroka vīriešiem neizbēgami ir vērsta uz meiteņu divdesmitajos gados pusi. Savu esošo attiecību saglabāšana ir vissvarīgākais darbs. Esi drosmīgs un noslauki savas guļamistabas putekļus. Iniciatīva ir ārkārtīgi seksīga parādība!

Nosūtīsim tavus pasūtījumus diskrēti iepakotus bez nevienas atsauces uz saturu vai erotikas veikalu.

Draiskas baudas!

