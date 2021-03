Lidojumus no trešajām valstīm uz Rīgu tuvākajā laikā atsāks vēl piecas lidsabiedrības

Bez Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic", kas lidojumus no Ukrainas uz Rīgu atsāka trešdien no rīta, tuvākajā laikā uz un no trešajām valstīm pasažieru pārvadājumus sāks nodrošināt vēl piecas aviokompānijas, pavēstīja lidostā "Rīga".