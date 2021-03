500 eiro pabalsts: Valsts kase Latvijas ģimenēm šodien pārskaitījusi kopumā 62 miljonus eiro

Vienreizējais 500 eiro atbalsts tiek piešķirts vienam no bērna vecākiem, kurš saņem kādu no šiem VSAA piešķirtajiem pabalstiem - bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Ņemot vērā, ka pabalstu saņēmēji var mainīties arī ārkārtējās situācijas laikā, šādi tiks nodrošināta kontrole, lai dažādiem saņēmējiem ar laiku netiktu piešķirts atkārtots atbalsts par vienu un to pašu bērnu. Līdz ar to tiks veidoti individuāli maksājumi par katru bērnu.

Ja bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts nav pieprasīts, bet ir tiesības uz to periodā no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim, un kāds no bērna vecākiem to pieprasīs vēlāk, VSAA piešķirs attiecīgo pabalstu, vienlaikus piešķirot 500 eiro atbalstu, ko izmaksās 30 dienu laikā.