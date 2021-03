Martā par sejas aizsegu nelietošanu no sabiedriskā transporta Rīgā izsēdināti 495 pasažieri

"Rīgas satiksmes" biļešu kontrolieri kopā ar Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem no 1. līdz 14.martam veikuši 1173 sabiedriskā transporta pārbaudes, kuru laikā kontrolēts, kā pasažieri ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Gadījumā, ja pasažieris masku nav uzlicis, vai to izdarījis daļēji, biļešu kontrolieri palūdz to izdarīt, taču, ja pasažieris atsakās to darīt, viņam tiek palūgts izkāpt nākamajā pieturvietā. Savukārt, ja pārbaude notiek kopā ar Rīgas pašvaldības policiju, tad pret pārkāpēju tiek uzsākts administratīvā pārkāpuma process.