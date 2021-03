Latvija rīt atsāks vakcinēšanu ar "AstraZeneca"

Kā skaidroja Pavļuts, EZA vēl jāaopstiprina papildu riska vadības pasākumu tekstu, kas jāņem vērā, darbojoties ar "AstraZeneca". Kad Latvijas institūcijas to nosūtīs vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, iedzīvotāju potēšana atsāksies.

Ministrs minēja, ka ārstiem varētu būt jāveic papildu novērošanas darbs saistībā ar to informāciju, ko EZA ir ieguvusi.

Ārsti jau rīt no rīta varēs kontaktēties ar pacientiem un ap pusdienlaiku atsākt vakcinēšanu.

Ministrs noraidīja iespēju, ka varētu pārskatīt vakcinācijas stratēģiju apstākļos, kad daudzi iedzīvotāji tomēr šaubu dēļ varētu atteikties no vakcīnas, bet daudzi citi savukārt ļoti gaida iespēju vakcinēties.

Pavļuts norādīja, ka līdz šim veiksmīgi ir noritējusi mediķu, sociālās aprūpes cetru darbinieku un to iemītnieku vakcinēšana, bet patlaban tiek vakcinēti seniori, kas vecāki par 70 gadiem. Šajā vecuma grupā ietilpst vairāk nekā 200 000 iedzīvotāju, savukārt no nākamās otrdienas paredzēts sākt vakcinēt nākamo prioritāro grupu - iedzīvotājus ar hroniskām saslimšanām.

Ideju par atteikšanos no prioritāri vakcinējamām grupām ministrs noraidīja, jo prioritāti vakcinējamās grupas ir ļoti apjomīgas, bet vakcīnu piegādes ir nepietiekamas.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) ceturtdien "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu. Aģentūras eksperti nonākuši pie skaidra zinātniska slēdziena, ka šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus.