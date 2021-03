Virkne Eiropas valstu paziņo, ka atsāks vakcinēšanu ar "AstraZeneca"

Kā norāda Itālijas valdība, vakcinācijas kampaņa ir vienīgā izeja no krīzes.

Francijas premjerministrs Žans Kastekss paziņoja, ka veselības regulators piektdien atjauninās savus ieteikumus par vakcīnu un pēcpusdienā atsāksies vakcinācija, piebilstot, ka viņš būs to vidū, kas saņems "AstraZeneca" vakcīnu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".