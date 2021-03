Kā filmā! Ceļošanas ierobežojumu dēļ 26 cilvēki nedēļām ilgi iestrēguši Parīzes lidostā

Šā gada 26.februārī grupa alžīriešu, kuru vidū ir arī divas jaunas meitenes un 75 gadus veca sieviete, plānoja atgriezties mājās no Lielbritānijas. Kad viņi no Hītrovas ieradās Parīzē, aviokompānija "Air Algeria" pavēstīja, ka viņi nevar turpināt ceļu, jo bailēs no lipīgā Lielbritānijas Covid-19 varianta ievešanas ieceļošana valstī liegta.