Kā gudri un droši nopirkt lietotu auto

Lai palīdzētu sagatavoties auto iegādei, Citadeles eksperti un mūziķis Kaspars Zemītis, kurš pēc pirmās izglītības ir tehniķis – mehāniķis, ir sagatavojuši padomus, kas ļaus izvairītos no visbiežāk pieļautajām kļūdām. Kā stāsta Kaspars – lai neuzķertos uz vilinošajiem sludinājumiem, kur tiek solīts, ka “auto tikko no Vācijas, reizi nedēļā ar to braucis seniors”, bet realitātē mašīnai uzstādīti rallija automašīnas pedāļi, kas liecina par nepatiesu informāciju.