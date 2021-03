Iekārto interjeru, iedvesmojoties no Vesa Andersona mizanscēnām

Iedomājoties jebkuru Vesa Andersona filmu, visdrīzāk katra asociēsies ar izteiksmīgu un bagātīgu krāsu paleti. Lielākoties to jau var nojaust no filmu plakātiem. Vispopulārākā Andersona izmantotā krāsu gamma ir rozā, tā caurvij vienu no viņa zināmākajām un vizuāli ekscentriskākajām filmām – “Viesnīca “Diženā Budapešta””(2014). Arī brūnās un zaļās krāsas, kā arī dažādi 70. gadiem raksturīgi toņi ir plaši izmantoti viņa kino darbos. Un, protams, klasiskais “Karalisko Tenenbaumu” (2001) dziļi sarkanais. Mēģini ieviest šīs drosmīgās krāsas savās telpās.