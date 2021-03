Šorīt Latvijā ceļi daudzviet sniegoti un apledo

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 158 valsts AS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Braucot pa Jelgavas šoseju, autovadītājiem jābūt piesardzīgiem posmā no Jelgavas līdz Meitenei, savukārt pa Liepājas šoseju - no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai.