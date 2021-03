Reģionu augstskolas apmierinātas ar rosinājumu atcelt kvantitatīvo kritēriju zinātnes universitātei

Kā norādīja reģionu augstskolu pārstāvji, atteikšanās no kvantitatīvā kritērija neietekmēs konsorcija veidošanos starp trīs reģiona universitātēm.

Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina norādīja, ka piedāvājumu izņemt "absurdo skaitlisko kritēriju" universitāte piedāvāja pašā augstskolu reformas sākumā. Taču tolaik gan Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, gan IZM tam nepiekrita. Tālāk visās diskusijās izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) aizstāvēja šo kritēriju un "burtiski līdz pēdējai dienai nepieļāva tā izņemšanu no grozījumiem".

Kā uzsvēra Kokina, pateicoties sabiedrības spiedienam un redzot, ka arvien vairāk koalīcijas deputātu nosliecas par nepieciešamību izņemt šo kritēriju, ministre paziņoja par tā izņemšanu no grozījumiem.

"Protams, mēs atbalstām šādu lēmumu, taču to varēja izdarīt jau apspriešanas sākumā, nevis tad, kad ievērojama sabiedrības daļa uzstāja par tā izņemšanu," atzīmēja Kokina, vienlaikus piebilstot, ka nav zināms, kā tas ietekmēs pārējos augstskolu pārvaldības reformas kritērijus.

Runājot par trīs universitāšu konsorciju, kurā apvienotos Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Liepājas Universitāte, Kokina atzina, ka nezina, kāds būs šo grozījumu saturs. Ja atkal turpināsies uzstādījums konsorcija augstskolām divos gados apvienoties, tad konsorcijs netiks izveidots, - ja būs kāds cits pragmātisks un reāls variants, to Daugavpils Universitātē vērtēs, paziņoja Kokina.

Daugavpils Universitātes ieskatā, nav atbildēts jautājums, vai Latvijai ir vajadzīga zinātnes universitāte un vai Latvija to var atļauties. Kokina norādīja, ka zinātnes universitāte ir ļoti dārga, kurā valsts iegulda simtiem miljonu. "Vai Latvijā varēs būt četras zinātnes universitātes? Noteikti - nē. To neslēpj arī Saeimas komisijas vadītājs Arvils Ašerādens, sakot, ka, iespējams, ne visas no četrām universitātēm iegūs zinātnes universitātes statusu," viņa skaidroja.