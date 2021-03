Pēc kādiem faktoriem autovadītāji izvēlas riepas?

Latvijas likumdošana paredz, ka no 1. decembra līdz 1. martam visiem automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, attiecīgi uz vasaras riepām drīkst pāriet sākot no 1. marta, taču tas ir jādara balstoties uz reālajiem laikapstākļiem, nevis datumu kalendārā. Vēl pirms dažām dienām to pierādīja arī Rīgas reģiona policijas saņemtie vairāk kā 100 izsaukumi diennakts laikā – daļā no avārijām vainīgs ir tieši slidenais ceļš.