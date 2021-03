Vijolniece Kristīne Balanas nāk klajā ar jaunu mūzikas video "Ad Astra"

"Šajās garajās, nomācošajās dienās, dzīvojot no vienas mājsēdes otrā, ikviens no mums fantazē, kā būtu dzīvot paralēlā pasaulē, kur dalīties, iegrimt un pilnībā nodoties idejām, sapņiem un mūzikai būtu iespējams. Esmu pateicīga, ka šajos grūtajos laikos man bija iespēja turpināt muzicēt, attālināti. Tomēr, šis sapnis par alternatīvo pasauli, iespēju izmukt no šībrīža vientuļajām pilsētām, mūsu klusās pasaules, mani iedvesmoja. Es iztēlojos planētu, jaunu visumu, kurš tika radīts tikai un vienīgi no mīlestības pret mūziku, tās skaistumu un maģiju. "Ad Astra" ir neliels ieskats šajā fantāzijā - fantāzija, kura diemžēl nav “imūna” pret realitāti, kura cenšas iemiesoties neaicināta. Šajā mūzikas video man tiek atvēlēts tikai tik vien laika, lai paspētu pabeigt skaņdarbu pirms viss ir izzudis un mēs atkal atgriežamies šeit, realitātē, gaidot visa un mīļoto atgriešanos mūsu dzīvēs," tā vijolniece.