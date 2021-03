Ernests Šekltons bija viens no 20.gadsimta sākuma dižākajiem Antarktīdas pētniekiem. Tā kā tolaik tehnoloģiskās un saziņas iespējas bija ārkārtīgi pieticīgas, ekspedīcijas uz pasaules vismazāk izpētīto kontinentu bija briesmu pilnas un atgriešanos garantēt nevarēja. Šekltona 1914.-1917.gada misija uz Antarktīdu iegājusi vēsturē kā viens no fantastiskākajiem izdzīvošanas stāstiem par spīti visskarbākajiem apstākļiem.

Saskaņā ar savulaik medijos izskanējušajām aplēsēm, Šekltons no dāsniem ziedotājiem savāca ap 80 000 sterliņu mārciņu (mūsdienās šī summa atbilst gandrīz astoņiem miljoniem eiro), lai ar kājām šķērsotu visu kontinentu no Vedela jūras līdz Rosa jūrai. Ekspedīcijai tika piesaistīti divi kuģi - "Aurora" polārpētnieka Eneasa Makintoša vadībā un "Endurance" jeb "Izturība", par ko bija atbildīgs Šekltons. Kuģa nosaukums izrādījās pravietisks, jo šajā ceļojumā komandai patiešām bija nepieciešama sīksta un neiedragājama izturība. Ceļā uz Antarktīdu kuģis vairākkārtīgi iestrēga dreifējošajā ledū, līdz ledus gabali to nogremdēja. Sākās cīņa par izdzīvošanu, kas brīnumainā kārtā beidzās laimīgi.