Iedzīvotāju ar hroniskām slimībām vakcinēšana: priekšroka joprojām senioriem

Vakcinācijas projekta biroja pārstāve Agnese Strazda medijiem pavēstīja, ka pirmās īsziņas daļa iedzīvotāju ar hroniskām saslimšanām saņems pakāpeniski jau no otrdienas.

Jau ziņots, ka daļa šo hronisko slimību pacientu un citu personu ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem ir ar ierobežotām kustību iespējām un tādēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi vakcinācijas veikšanai. Līdz ar to tiek plānots, ka tuvākajā laikā tiks sākta izbraukuma vakcinācija dzīvesvietā tām personām, kuras pašas nevar doties uz vakcinācijas iestādi.

Ģimenes ārstiem būs jāveido vienota rinda, kurā iekļaus gan tos hroniskos pacientus, kurus paši būs uzrunājuši, gan arī tos, kuri būs pieteikušies vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989. Taču informāciju par hroniskajiem pacientiem no šīm datu bāzēm ģimenes ārsti saņems pakāpeniski.

Gaigala skaidroja, ka gadījumā, ja ģimenes ārsts jau ir uzrunājis savus hroniskos pacientus, viņš drīkst sākt viņus vakcinēt, negaidot informāciju no datu bāzēm, taču jāņem vērā, ka vispirms priekšroka vakcinēties ir senioriem virs 70 gadiem. "Situācijas ģimenes ārstu praksēs ir atšķirīgas. Dažās varbūt visi seniori, kuri gribēja vakcinēties, jau ir savakcinēti un tagad var sākt jau hronisko slimnieku vakcināciju. Ārstiem esam ļāvuši pašiem izvērtēt konkrēto situāciju un atbilstoši tai arī rīkoties," skaidroja Gaigala.

Ja hroniskais slimnieks vakcinēsies pie sava ģimenes ārsta, tad viņam nebūs nepieciešams nosūtījums uz vakcināciju. Ja viņa ģimenes ārsts nevakcinē vai cilvēks vēlas vakcinēties citviet, tad informāciju par to, ka viņš ir hronisks slimnieks, pārbaudīs kādā no reģistriem, piemēram, onkoloģijas, multiplās sklerozes, diabēta un citos, kā arī tiks skatīts, vai viņam pēdējā gada laikā ir izrakstīta kompensējamo medikamentu recepte. Ja pacients būs atrodams kādā no šiem reģistriem, tad nosūtījumu nevajadzēs, bet ja nebūs - slimniekam būs nepieciešams nosūtījums.