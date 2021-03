No jaunatklātajiem inficēšanās gadījumiem vairāk nekā puse ir reģistrēti Rīgā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēts 91 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2309 cilvēki. Savukārt Jelgavā aizvadītajā dienā atklāti 11 jauni inficētie, Liepājā - deviņi, Daugavpilī un Olaines novadā - katrā septiņi, bet Ķekavas novadā - seši. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 39 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 33 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 23 ir vecāki par 70 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.