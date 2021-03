Kāds tu esi par veci, ja tevi neuztrauc tava intīmā veselība?

Aptaujas dati parāda sakarību starp vīrieša vecumu un urologa apmeklēšanas biežumu – gados vecāki vīrieši urologu apmeklē biežāk nekā jauni vīrieši. Starp aptaujātajiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 81% nekad nav apmeklējis urologu, vecumā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs ir 72%, kamēr vecāka gadagājuma vīriešu vidū urologa apmeklēšanas biežums palielinās, piemēram, vecumā no 64 līdz 75 gadiem urologu nekad nav apmeklējuši 35%, tomēr vienlaikus šajā grupā 40% aptaujāto urologu apmeklē vismaz reizi divos gados vai biežāk. Tikmēr vecumā no 18 līdz 24 gadiem neviens respondents nav sniedzis atbildi, ka urologu apmeklē biežāk nekā reizi divos gados.