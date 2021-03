Dzērājšoferis no Indijas šķiras no tiesībām; sodus saņem arī viņa pasažieri

Kā raidījumam Degpunktā norāda RPP Centra pārvaldes pārstāvis Vitālijs Škutāns, vienam no Indijas pilsoņiem darbības tika kvalificētas kā policijas darba traucēšana, un par to viņš tika aizturēts, savukārt vēl diviem piemērots sods par Covid-19 ierobežojumu neievērošanu saistībā ar to, ka viņi abi ir no dažādām mājsaimniecībām. Pavisam plāni klājies automašīnas vadītājam, kuram konstatēts lielāks reibums par atļauto un vairākus turpmākos gadus būs liegts piedalīties ceļu satiksmē Latvijā. Par šo pārdesmit metrus garo braucienu viņam piemērota arī ar četriem cipariem rakstāma soda nauda.