Ņujorkas jauniešu pandēmijas laika skarbā pieredze

Dziļi personīgā filma, kuru veido pieci īsi stāsti, izgaismo Ņujorkas vienkāršo ģimeņu likteni Covid-19 krīzes sākuma posmā, cenšoties izdzīvot pandēmijas laikā valstī, kuru vienlaikus pārņem arī dažādi sociālie satricinājumi. Viena no dokumentālās filmas varonēm Aracelie Colón jau pirms pandēmijas ir cīnījusies ar mentālās veselības problēmām, bet, pieaugot sasprindzinājumam un bailēm par viņas tēva, pasta darbinieka, iespējamo saslimšanu ar vīrusu, jaunā meitene piedzīvo garīgās veselības saasinājumus, cīņa ar kuriem tiek atklāta stāstā “Mans Covid laika mentālais sabrukums”.

Cita filmas veidotāja, ar vīrusu saslimuša Ņujorkas metro mehāniķa meita Kamilla Diananda (Camille Dianand) savā stāsta daļā “Kad mans tēvs saslima ar Covid” atklāj savus emocionālos pārdzīvojumus, apzinoties vīrusa iespējamās drūmās un biedējošās sekas. Savukārt Marsiala Pilataksi (Marcial Pilataxi) stāsts “Vienīgais veids, kā dzīvot Manhetenā” atspoguļo viņa vecmāmiņas, dārgu dzīvokļu ēkas pārzines, dzīvi pandēmijas laikā. Vienīgā viņas iespēja nopelnīt naudu iztikai ir citu cilvēku atkritumu savākšana. Stāsta “No Ņujorkas nevar aizbēgt” skatītāji ir liecinieki tam, kā ģimene pēkšņi tiek izstumta no vidusslāņa: kad Šeina Fleminga (Shane Fleming) vecāki zaudē darbu restorāna vadībā un pirmsskolas izglītības jomā, Šeins seko viņiem ar kameru, iemūžinot dokumentālus kadrus, kā vecāki izmisīgi cīnās par ģimenes izdevumu samazināšanu.

Filmas pēdējā stāstā ar nosaukumu “Ģimene uz frontes līnijas” tās varone Arleta Gualpa (Arlet Guallpa) atklāj savas spāņu valodā runājošās imigrantu ģimenes ikdienas gaitas pandēmijas ēnā. Meitenes mamma aprūpē seniorus, kuri, dzīvojot atrauti no ārpasaules, nemaz nenojauš par valdošo pandēmiju, bet tēvs ir autobusa šoferis, kurš katru dienu pārvadā pilsētas iedzīvotāju pārpildītus autobusus, tādējādi riskējot ar savu veselību un dzīvību. Sekojot vecāku gaitām, Arletu pārņem niknums par to, cik maz tiek darīts, lai pasargātu viņus no vīrusa.