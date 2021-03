Latvijā pieaug Covid-19 Lielbritānijas paveida izplatība; Ugandas paveidu cer ierobežot

Kloviņš stāstīja, ja vēl pagājušajā nedēļā Covid-19 slimību izraisošā vīrusa Lielbritānijas paveids Latvijā bija izplatīts 20-25% gadījumu, tad pēc pēdējiem sekvenēšanas datiem tas tiem atrasts jau gandrīz pusē no paraugiem. "Līdzīgi dati ir arī no ātrās testēšanas un es aplēšu, ka tas jau sasniedzis 40-45% gadījumu," sacīja Kloviņš.

"Tā cilvēku grupa, kurai ir lielāks risks saslimt smagāk pēc vakcīnas saņemšanas pakāpeniski iziet no riska zonas un, iespējams, tādēļ mēs nenovērojam, ka būtu pieaugusi mirstība pēc saslimšanas ar Covid-19," sacīja Kloviņš.

viena no lielākajām problēmām ir vīrusa ievešana no ārzemēm.

Savukārt, runājot par vīrusa Ugandas paveidu, kas atklāts Latvijā, zinātnieks skaidroja, ka no pēdējās nedēļas sekvenēšanas tika atrasts tikai viens Ugandas paveids no 100 gadījumiem, kas liek cerēt, ka šis vīrusa paveids nebūs no tiem, kurš strauji izplatīsies.