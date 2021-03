Latvija saņēmusi 2340 Pfizer vakcīnas devas

Šobrīd šīs vakcīnas tiek nodrošinātas otro devu ievadei līdzšinējās prioritārajās grupās, īpaši veselības aprūpes darbiniekiem un ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem un iedzīvotājiem, kuri vēl nav saņēmuši vakcīnu pret Covid-19, bet ir pauduši vēlmi to saņemt.

Pfizer vakcīnu loģistiku no uzglabāšanas vietas Valsts asinsdonoru centrā līdz vakcinācijas iestādēm Latvijā nodrošina AS Recipe Plus.