"Stradiņos" veikta Baltijas valstīs unikāla sirds operācija mirdzaritmijas pacientam

Invazīva mirdzaritmijas ārstēšana, lietojot ablācijas metodi (ablācijas laikā pacientam sirdī, kreisajā ātrijā no iekšpuses veic piededzināšanu noteiktās vietās), ir sevi pierādījusi pēdējos 30 gados un nu jau kļuvusi par vienu no ārstēšanas pamatmetodēm. Ar šīs invazīvās ārstēšanas metodes palīdzību sinusa ritmu izdodas noturēt ilgtermiņā līdz pat 70 – 80 % pacientu. Metode ir sarežģīta un tās pamatā ir plaušu vēnu elektriska izolācija no sirds, jo tieši plaušu vēnu atiešanas vietās no sirds rodas elektriski perēkļi, kas iniciē priekškambaru ekstrasistoles un mirdzaritmiju.