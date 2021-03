Uz sēkļa uzskrējis konteinerkuģis bloķē satiksmi Suecas kanālā

FOTO: Ekrānšāviņš no YouTube video

Milzīgs konteinerkuģis uzskrējis uz sēkļa Suecas kanālā, kad vēja brāzma novirzījusi to no kursa, bloķējot kuģu satiksmi vienā no pasaules noslogotākajiem tirdzniecības ceļiem.