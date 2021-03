Rutkaste: Latvijā jāuzlabo darbaspēka izglītība un veselība

Viņš norādīja, ka pagājušajā gadā kopējais investīciju apmērs Latvijas ekonomikā būtiski nemainījās, kas krīzes kontekstā nav slikti, jo krīzēs pieaug nenoteiktība, it īpaši privātajā sektorā. Taču ilgākā laika periodā situācija nav laba, un pamatā problēma ir privātajā sektorā, kur investīcijas stagnē.

Tāpat Rutkaste norādīja, ka, runājot par investīcijām, nereti pārāk liels uzsvars tiek likts uz ārvalstu investīcijām, taču tās Latvijā neveido kopējo investīciju pamatdaļu, proti, ja investīcijas Latvijā šobrīd veido kopumā apmēram 20% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vēlamā situācija būtu šī īpatsvara pieaugums līdz apmēram 25%, tad ārvalstu investīcijas, kas Latvijā ik gadu ieplūst, svārstās ap 2-3% no IKP. "Tā, protams, ir pietiekami nozīmīga daļa, kā arī ārvalstu investīcijām nereti nāk līdzi zināšanas un tehnoloģijas, bet no sabiedriskās diskusijas viedokļa, iespējams, ārvalstu investīcijām velta pārāk lielu uzsvaru, aizmirstot, ka arī vietējie uzņēmumi iegula attīstībā un arī šīs investīcijas būtu jāveicina," viņš sacīja.