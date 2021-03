Apgādā "Zvaigzne ABC" atkārtoti izdota izcilā Robinas Norvudas (Robin Norwood) grāmata "Sievietes, kas mīl par daudz" ("Women Who Love Too Much"), padomdevējs un balsts visām tām sievietēm, kuras tic un cer, ka “viņš mainīsies”.