“Te tā ir, trifele, svētība no dieva,” saka 72 gadus vecā trifeļu “medniece” Zahra Buheira, tikko uzmanīgi izrakusi trifeli no smilšainās zemes, un rāda to, turot pirkstos. “Atnāca lietus, tad pērkons, atsedzot trifeles,” viņa piebilst.