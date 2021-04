"Skartās" - sievietes ar īpašām spējām Viktorijas laika Londonā

Skarto vidū ir arī noslēpumainā, taču apķērīgā atraitne Amālija Trū, kuru atveido daiļā britu aktrise Laura Donelija (Laura Donnelly) un viņas gados jaunākā draudzene Penansa Eidere (Ann Skelly), kas ir daudzsološa zinātniece, izgudrotāja. Pirmā jaunā zinātniskās fantastikas seriāla "The Nevers" sērija no 12. aprīļa jau skatāma LMT Viedtelevīzijā .

Aktrises Laura Donelija un Anna Skelija seriālā "The Nevers" FOTO: HBO

"The Nevers" ir pusaudžu reiz iecienītā seriāla "Bafija pret vampīriem" (Buffy the Vampire Slayer) radošās grupas jaunākais veikums. Tā autors ir 56 gadus vecais amerikāņu režisors Džošs Vītons (Joss Whedon), kas pazīstams ne tikai ar "Bafiju", bet arī ar tādiem seriāliem kā "Angel" un "Firefly". Viņa nesenākais veikums bija komiksu pasaulē balstītais darbs "Agents of S.H.I.E.L.D.".