Video ⟩ Volvo lukturus nozog mazāk nekā minūtes laikā

Laika posmā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 28. februārim valstī reģistrētas 476 automašīnu lukturu zādzības. Visvairāk (370) zādzības reģistrētas Rīgas reģionā, kam seko Zemgales reģions, kur sešu mēnešu periodā reģistrētas 66 automašīnu lukturu zādzības.

Šogad ir aizturētas septiņas personas, kas tiek turētas aizdomās par automašīnu lukturu zādzībām. To vidū arī viena personu grupa, kuras dalībnieki zaguši automašīnu lukturus Rīgā, Rīgas rajonā un Latgales reģionā. Noskaidroti un aizturēti arī zagto detaļu uzpircēji.

SIA "Autonams" speciālisti izdala četras pakāpes automašīnu detaļu aizsardzībā no zagļiem. Pirmā ir vizuālā aizsardzība jeb lukturu marķēšana. Nozogot marķētu detaļu, to ir grūtāk realizēt, līdz ar to marķētas detaļas nav tik iekārojamas zagļiem. Otrā aizsardzības pakāpe - skaņas un gaismas signalizācijas uzstādīšana. Lai zaglis varētu nozagt lukturi, viņam vispirms jāatver motora pārsegs. Tiklīdz garnadzis atver motora pārsegu, iedarbojas signalizācija, kas piesaista apkārtējo uzmanību. Trešais aizsardzības pasākums ir mehāniskā motora pārsega bloķētāja uzstādīšana, kas apgrūtina motora pārsega atvēršanu. Ceturtā līmeņa aizsardzība ir lukturu stiprinājumu bloķētāju uzstādīšana. Virs luktura stiprinājuma elementa tiek piekniedēts un pieskrūvēts šo stiprinājumu bloķētājs, kas neļauj brīvi izvilkt lukturu stiprinājuma elementu, tā krietni sarežģot lukturu izņemšanas iespējas.