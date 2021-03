"Rail Baltica" būvniecībai no "Stockmann" atsavinās liftus

"Rail Baltica" projekta ieviesēja Latvijā SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" pārstāvji uzrunājuši "Stockmann centrs" un telpu īpašnieks saistībā ar liftu izbūves paredzamo nojaukšanu pieteicis zaudējumus, kurus veido liftu vērtība, ņemot vērā tā iegādes vērtību un atlikušo ekspluatācijas laiku, kā arī faktu, ka liftus nebūs iespējams izmantot pēc to nojaukšanas, liftu uzstādīšanas un to šahtas būvdarbu izmaksas, ņemot vērā vidējās šādu darbu veikšanas izmaksas Latvijas tirgū un būvmateriālu vērtību, kā arī piekļuves koridora būvdarbu izmaksas, ņemot vērā vidējās šādu darbu veikšanas izmaksas Latvijas tirgū un būvmateriālu vērtību.

Tāpat "Stockmann centrs" pieteicis zaudējumus saistībā ar piekļuves noslēgšanu ēkas apmeklētājiem no Rīgas Centrāltirgus puses, zaudējumus saistībā ar apmeklētāju plūsmas no centrāltirgus puses zudumu "Stockmann centrs" nomniekiem un zaudējumus, kas radīsies saistībā ar to, ka tirdzniecības centram nevarēs piekļūt personas, kas novietos auto autostāvvietā, kurā patlaban izvietoti lifti, proti, no kompleksa "Titāniks" autostāvvietas.