Kravu pārvadātājiem, kas neievēro ierobežojumus un posta ceļus, draud bargi naudas sodi

Pēdējo dienu laikā Valsts policija, veicot faktiskās masas kontroli kravas automašīnām, ir konstatējusi vairākus pārkāpumus. Piemēram, 23. martā, veicot kontroli Vidzemes reģionā, tika konstatēta kāda kravas automašīna, kurai pieļaujamā faktiskā masa pārsniegta par 2957 kg, bet divasu tilta asu slodzes summa pārsniegta par 2993 kg. Par minēto pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam tika piemērots naudas sods 220 eiro apmērā, bet pārvadātājam tiks piemērots naudas sods no 1470 līdz 2510 eiro.

Tāpat likumsargi saskārās ar kādu gadījumu Rīgas reģionā, kad kravas transportlīdzekļa vadītājs atteicās veikt transportlīdzeklim faktiskās masas kontroli. Šajā gadījumā par atteikšanos veikt kontroli, pārvadātājam paredzēts naudas sods no 70 līdz pat 14 000 eiro.

Savukārt pirmdien, 22. martā, konstatēti vairāki gadījumi, kad pārsniegta transportlīdzekļa pieļaujamā faktiskā masa vai ass slodze. Kopumā par pārkāpumiem sākti astoņi administratīvā pārkāpuma procesi. Lielākais no šiem pārkāpumiem bija faktiskās masas pārsniegšana par 4620 kg un divasu tilta asu slodzes summas pārsniegšana par 4370 kg. Abi pārkāpumi konstatēti vienam transportlīdzeklim, un naudas sods par ass slodzes pārsniegšanu ir paredzēts no 2300 līdz 5700 eiro, savukārt par pieļaujamās faktiskās masas pārsniegšanu no 570 līdz 1400 eiro.