Laikā, kad ārkārtas situācija pagarinās no viena termiņa līdz otram, darbs, mācības, iepirkšanās, kultūras pasākumi un pat ciemošanās ir pārcēlusies uz internetu. Līdz ar to arvien biežāk meklējam palīdzību pie tehnoloģiju speciālistiem, lai varētu noorientēties datoru, viedtālruņu un citu iekārtu piedāvājumā, it īpaši apstākļos, kad portatīvo datoru lētāko modeļu piedāvājums ir ierobežots.