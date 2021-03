Uzmanības centrā žanru daudzveidība: top septiņas jauno kino studentu īsfilmas

Filmu uzņemšanas process norisināsies laika posmā no 2021. gada maija līdz jūnijam. Šo mēnešu laikā tiks uzņemtas septiņas dažādu žanru īsfilmas – komēdija, šausmu filma, psiholoģiska šausmu filma, absurda komēdija, komēdija ar vesterna un muzikālās filmas elementiem, romantiskā kriminālkomēdija un ceļa filma (road movie). Plānots, ka skatītājiem būs iespēja filmas redzēt uz ekrāniem 2021. gada beigās.

Komēdija ar vesterna un muzikālās filmas elementiem "Malduguns" (režisore Ildze Felsberga). Kādā lauku krogā nospēlēt koncertu piestāj grupa no pilsētas. Pēc uzstāšanās grupas kontrabasists nolemj nedoties tālāk līdzi grupas biedriem, bet palikt uz glāzi viskija. Tomēr, kad noriet pilnmēness un ataust rīts, viņš atklāj, ka viesmīlīgais uzaicinājums palikt izvērsies pavisam svešāds.

Romantiskā kriminālkomēdija "Pudeles kakls" (režisors Edvards Mikāls). Vēlu vakarā Robis nāk mājās no veikala un izbauda vientulību, līdz to pārtrauc telefona zvans no draudzenes Sabīnes un nejauša sastapšanās ar aizdomīgu vīrieti. Ātri vien šis vakars Robim ir līdz kaklam.