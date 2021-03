Tiešsaistes bezmaksas nodarbība: kā sniegt pirmo palīdzību bērnam traumu gadījumā

Statistikas dati liecina, ka liela daļa traumu, piemēram, kritieni, slīkšana un apdegumi, notiek mājās vai to tuvumā – 2016. gadā tie bija 45% no visiem reģistrētajiem gadījumiem, bet bērniem līdz 4 gadu vecumam – pat 82% gadījumu. (SPKC*)

Dati liecina, ka mirstība no ārējiem cēloņiem ir galvenais nāves cēlonis bērniem pēc viena gada vecuma sasniegšanas – veidojot vidēji 40% no visiem gadījumiem bērniem līdz 14 gadu vecumam (SPKC) “Mūsu valstī bērnu traumatisms un arī bērnu mirstības rādītāji no ārējiem ievainojumiem joprojām ir pārāk augsti. Runa ir par tādām traumām un mirstību tādu iemeslu dēļ, kurus ir pieaugušo spēkos novērst.