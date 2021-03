Saeima pēc ilgām debatēm noraida pilsoņu ierosinājumu legalizēt eitanāziju

Parlamentārietis uzsvēra, ka šodien deputātiem nav jālemj būt vai nebūt eitanāzijai, bet deputāti var turpināt diskusiju par to.

Arī deputāts Boriss Cilevičs (S) atzina, ka jautājums ir ļoti sarežģīts un viņam tajā nav skaidras nostājas, tomēr dažas izskanējušās tēzes viņam nešķiet pieņemamas. Viņš teica, ka ļoti ciena katra cilvēka pārliecību, bet ja viņš nepieder pie iepriekš piesaistītajām reliģiskajām konfesijām, kāpēc viņam to viedoklim būtu jābūt saistošam? "Vai baznīca ir atdalīta no valsts un dzīvība pieder man pašam? Man būtu jālemj kad un kādā veidā to pārtraukt," teica deputāts, vienlaikus piebilstot, ka eitanāzija nav obligāta, tā ir katra cilvēka izvēle.