Latvijas ārējais parāds ir €13,7 miljardi. Vai tā atmaksai būs jāceļ nodokļi?

“Šogad, domājams, būs vēl viena vai divas aizņemšanās reizes, līdz ar to ārējais parāds varētu sasniegt 15 miljardus eiro, kas ir aptuveni puse no IKP. Nav jautājums par naudas piesaistīšanu un naudas cenu. Jautājums ir par to, cik komfortabli mēs jūtamies ar šo naudu. Ja mums nav vīzijas, kā ieguldīt dažādās reformās un projektos, var būt grūti,” norāda Vilks.