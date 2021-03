Kas ir un kā darbojas Renault E-TECH hibrīdsistēma

Tur kur parasti mašīnā ir divi mehānismi, tagad ir pieci, taču tie darbojas nevainojami. Tiklīdz iekāp automobilī un ieslēdz aizdedzi, Clio E-TECH Hybrid ir gatavs startēt ar elektrību vien. Citiem vārdiem sakot, grūtāko darbu, kas parasti noēd lielāko daļu benzīna, automobilim palīdz paveikt neliels elektromotors un neliela baterija. Tai, starp citu, atrasta vieta starp aizmugurējiem riteņiem, tādēļ vietas bagāžniekā ir tieši tikpat daudz kā Clio ar parastu iekšdedzes motoru. Nu, lūk, kad gaita sākta, bet nelielā akumulatora resursi izsīkst, mazais papildus elektromotors iedarbina benzīna dzinēju. Tas notiek tikpat nemanāmi, kā pārnesumu pārslēgšanās, jo 25 ZS elektromotora viena no funkcijām ir pārnesumu sinhronizēšana. Pats vadītājs jau to nemana, tomēr patiesībā kaut kur dziļi pie viņa kājām notiek brīnumu lietas un to mērķis ir tikai viens - rast balansu starp labu dinamiku, līganu braukšanu, degvielas ekonomiju un izmešiem. Tas arī izdodas, jo pēc Renault aplēsēm līdz pat 80% no laika pilsētā auto pavadīs elektrorežīmā, vidēji tērēs par 40% mazāk degvielas nekā Clio ar iekšdedzes dzinēju un CO2 izmeši nepārsniegs 98 g/km. Un, kas būtiski, ar 140 ZS sistēmas jaudu mazais auto nav nekāds nīkulis.