Pasaule kabatā ⟩ «Putins – slepkava»: Krievijas-ASV attiecībās jauni izaicinājumi

Tabuns uzskata, ka notiekti. Atšķirībā no iepriekšējā prezidenta, Baidenam ir ļoti ilgstoša pieredze ārpolitikas jautājumos. «Neilgi pēc tam, kad viņš tika ievēlēts par senatoru 1972. gadā, politiķis devās vizītē uz PSRS. Līdz ar to – viņš ļoti labi saprot ko nozīmē šāda retorika un tas noteikti bija apzināts solis,» saka Tabuns. No vienas puses to arī varēja sagaidīt, jo Baidens ir paudis stingru nostāju arī pret Ķīnu, kura bija daudz spēcīgāka par Krieviju, norāda Tabuns.