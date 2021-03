Tests nerāda alum pozitīvu Covid-19 rezultātu

Par Facebook sensāciju kļuvis video, kurā ar Covid-19 testu tiek pārbaudīts alus. Ierakstā apgalvots, ka tests uzrāda pozitīvu rezultātu, taču tā nav taisnība. Pozitīva ātrā testa rezultāta gadījumā iekrāsotos divas līnijas – C līnija, kas apstiprina, ka rezultāts ir derīgs un ticams, un T līnija, kas norāda, ka paraugs ir Covid-19 pozitīvs. Video redzams, ka iekrāsojusies tikai viena līnija.

Video ir vācu valodā, un to jau iepriekš pārbaudījuši faktu pārbaudītāji no ziņu aģentūras AFP. Tagad to pārpublicējis arī kāds lietotājs Latvijā. Sešu dienu laikā ar video dalījās 15 tūkstoši cilvēku Latvijā un Ukrainā, liecina faktu pārbaudītājiem sniegtie Facebook dati. Ieraksta autors video komentē: