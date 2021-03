Profesors: Palielināts inficēšanās risks ir tieši mazajos veikalos

Eksperts skaidroja, ka, vērtējot tikai saslimstību, viszemākais risks būtu, ja visi veikali būtu ciet, tomēr šajā gadījumā būtu jāraugās plašāk. Līdz ar to, pēc eksperta paustā, būtisks ir kontroles jautājums, analizējot, kurā situācijā kontrole ir iespējamāka.

Briģis skaidroja, ka lielākos veikalos ir arī lielāka kontrole, jo ir vieglāk ieviest un nodrošināt protokolu izpildi un drošības prasības, kamēr mazākiem veikaliem tas ir problemātiskāk. "Tā īstenošana un kontrole ir viens no atslēgas vārdiem," piebilda Briģis. Viņš zināja teikt, ka patlaban Vācijā pieņemts lēmums no pirmdienas apturēt visu mazo veikalu darbību.

Profesors piebilda, ka sniedz savu kā eksperta redzējumu un lēmumu pieņēmējiem jāizdara sava izvēle par to, vai uzņemties risku atvērt tirdzniecības vietas.

RSU pētniece Anda Ķīvīte-Urtāne piekrita profesoram, norādot, ka šādi secinājumi nākuši no ārvalstu zinātniskās literatūras, kas apliecina, ka mazajos veikalos ir grūtāk ar drošības pasākumu īstenošanu un kontroli.

"It kā nenotiek tirdzniecība, bet ieiet iekšā, izvēlas preci, aizpilda kaut kādas anketas, formāli skaitās, ka tā ir neklātienes tirdzniecība, un notiek sevis un sistēmas apmānīšana," skaidroja Kariņš. Lai izvairītos no šīs situācijas un ieviestu kārtību, un līdz ar to arī uzraudzības iespēju, nākamnedēļ varētu šiem mazajiem veikaliem ar ļoti striktiem ierobežojumiem ļaut atsākt darbu legālā veidā.