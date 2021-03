"Pēdējais kruīzs" – stāsts par pandēmiju uz bēdīgi slavenā kruīza kuģa

No 1. aprīļa skatāma jauna HBO dokumentālā filma "Pēdējais kruīzs" ("The Last Cruise"), kas vēsta par notikumiem uz kruīza kuģa "Diamond Princess" aizvadītā gada sākumā, kad pasaules iedzīvotāji sekoja līdzi jaunā un neizpētītā vīrusa Covid-19 straujajai izplatībai pasažieru vidū, kamēr viņiem tika aizliegts pamest kuģi.