Nākampavasar "Hanzas peronā" uzstāsies grupa "Sparks"

Sagaidāms, ka koncertā jaunā albuma kompozīcijas papildinās virkne nu jau 50 gadu garās karjeras laikā tapušo hitu - "This Town Ain't Big Enough for Both of Us", "Cool Places", "When Do I Get To Sing “My Way”", "The Number One Song in Heaven" u.c.

Trešdien, 31. martā, no plkst. 11.00 “Biļešu serviss” reģistrētajiem lietotājiem būs iespēja pirmajiem iegādāties biļetes.

Visiem pārējiem interesentiem biļetes pieejamas no ceturtdienas, 1. aprīļa.

Nu jau vairāk nekā piecdesmit gadu pastāvēšanas laikā grupa “Sparks” iemieso, šķiet, pasaules popmūzikā ilgāko un noturīgāko divu brāļu mijiedarbību. Formācijas kodolu veido ģērbšanās un izturēšanās ziņā vienmēr uzsvērti nopietnais, pat drūmais dziesmu autors un taustiņistrumentālists Rons Meils (Ron Mael), un viņa galējs pretstats - ārkārtīgi spilgtais un hiperaktīvas enerģijas pārpilnais solists Rasels Meils (Russel Mael). Rona ritmiskā un vienlaikus komplicētā sintezatora spēle un Rasela plašais balss diapazons, kas brīžam uztraucas pat operetiska falseta augstumā, kļuvuši par “Sparks” vizītkarti. Un protams inteliģenti izsmalcinātie, bet dažkārt gana provokatīvie dziesmu teksti, kuros rodamas atsauces klasiskajā literatūrā, tai skaitā Šekspīra daiļradē. Taču pats galvenais, ka, neskatoties uz tik ilgu karjeru, brāļu tandēms joprojām ir vispusīgi ražīgs, turpina radīt inovatīvu un vienlaikus pieprasītu muzikālo materiālu, turot augstu inteliģentās un stilīgās popmūzikas latiņu.

«Sparks» FOTO: Publicitātes foto

“Sparks” aizsākums (tad vēl ar nosaukumu “Halfnelson”) datēts ar 1968. gadu, kad brāļi Kalifornijas universitātē studēja kino un teātra lietas. Četrus gadus vēlāk grupa tiek pārsaukta par “Sparks” un izlaiž divus albumus.

Negūstot cerētos panākumus dzimtajās ASV, 1973. gadā brāļi pārceļas uz Lielbritāniju, kas iezīmē pozitīvu pavērsienu grupas attīstībā. Ar albumu “Kimono My House” (1974) viņi spilgti uzmirdz pie glemroka debesjuma, kurā jau gozējas tādi vārdi kā Deivids Bovijs un “Roxy Music”. Albuma singls "This Town Ain't Big Enough for Both of Us" sasniedz britu topa 2. vietu, kas joprojām ir grupas augstākais oficiālais sasniegums un koncertu dziesmu saraksta neatņemam sastāvdaļa.

Video: This Town Ain't Big Enough for Both of Us.

Kopumā šajā “Lielbritānijas posmā” grupa izlaiž trīs albumus, kas aptver iezīmīgākos viņu 70. gadu panākumus glemroka laukā. Tāpat atzinības trūkums dzimtajās ASV pretēji atpazīstamībai Eiropā turpmāk nosaka to, ka “Sparks” tiek uztverta par mūsu kontinenta grupu.

Nākamo būtisku daiļrades attīstības, vai drīzāk kardinālu pagrieziena punktu nosaka iepazīšanās ar producentu Džordžo Moroderu. Par disko un elektroniskās mūzikas “tēvu” dēvētais Moroders producēja “Sparks” 1979. gada albumu “Nr. 1 in Heaven“, atstājot uz brāļiem ļoti stipru iespaidu. Lai arī turpmākā daiļradē grupa vēl eksperimentē ar dažādiem stiliem, tai skaitā roku, par pamatu kļūst sintezatorā balstīta mūzika. No šī brīža “Sparks” sāk dēvēt par vieniem no sintpopa aizsācējiem.